Новость дня Благоустройство

Власти Калуги ищут владельца шлагбаума в центре города

Дмитрий Ивьев
04.03, 15:59
Он расположен рядом с домом №7 на улице Кирова.

В среду, 4 марта, администрация города сообщила о поиске владельца.

Собственника просят предоставить документы на шлагбаум в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Также администрация ищет хозяев сарая, эстакады и забора в районе ФАП по улице Привокзальной на станции Тихонова Пустынь.

Если владельцы не предоставят документы, объекты могут принудительно снести.

