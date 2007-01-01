Власти Калуги ищут владельца шлагбаума в центре города
Он расположен рядом с домом №7 на улице Кирова.
В среду, 4 марта, администрация города сообщила о поиске владельца.
Собственника просят предоставить документы на шлагбаум в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
Также администрация ищет хозяев сарая, эстакады и забора в районе ФАП по улице Привокзальной на станции Тихонова Пустынь.
Если владельцы не предоставят документы, объекты могут принудительно снести.
