Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Боровске выберут территорию для благоустройства
Благоустройство

В Боровске выберут территорию для благоустройства

Дмитрий Ивьев
04.03, 15:00
0 266
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

- Мы должны выбрать место, проблемы которого нам хорошо известны, а потенциал — очевиден, - рассказали 4 марта в администрации районного центра. - Как только территория будет определена, нас ждёт следующий, не менее увлекательный этап. После 16 марта откроется новое голосование. В нём мы все будем решать, каким именно должно стать это пространство. Выбор функционального наполнения — это возможность воплотить в жизнь именно ваши пожелания. Этот процесс — история про настоящую народную инициативу.

 Сейчас есть два претендента на благоустройство: участок от береговой линии РДК до ул. Федорова и сквер на ул. Латышской.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhSK3hSMUlrNnppT0p3QThSc3UzK2c9PSIsInZhbHVlIjoiYUJEVnB5K0tRelljVDBsczMwcXoydElSbU9tT2ZhZ0xyaWgvYW8zOFA0NGN5REVWRWYzT2t4QmNtZ2JrVjNoQ1NxKzZocklXSzQ0QjFqaUxOa0N2cTJJS3VLUFk4TlFJNzJXUVNxdzZqT24yN1owcTNvV1ZhSkdNdkQ0NTRtc3VIZDI2aHpiWVI4aFdUSDUwbFJ6QlR4Y1dlcU8wcE1tY3FsTE5kbHRKSklTQUlKRjB0RlpYOTQ3OThQeHphR0NqQ0ZZeGx0NVY0TVQzKytrYWFXTjJyZHFEemN0TEloVkpDOXRKWnJRMjkrZHVGZit0WXk2M294azRTNnNJbGFJMlhuak5VWXBHbW5UUzJ2RGkvZFFjOGdIZzRhbi9CbXVnQ2lLVW4rcElsVXkyL2pNdDY2WEdhanRUT3d1RXdZMWlVS1psQndpRnA3RmtTRGxleUdFZjBrdUxxT2pEMnRPeGJuRXlvZ1dLSm5hTWl4K0pEbnNoUW0vcDd4N2c1QzVVSHdpSmxmWUZ0ZVcrZUs2MENjcWtwRnRxRVpnbG50REtrLy9kbHJmNTNBUGRzQXNOd3l2ck1yZmxKSTg4cU8vdiIsIm1hYyI6ImEwYmYwY2ZmYWEwZTFhYzU4MWUwMGExYzU1NzhmOGQ4OTFmMDZiYmM3MmU2ZDQ4MGQxMTZhMWNiODk5YmQ4NzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdRMlRydUJYMDh6bmVmdUZES1dnNEE9PSIsInZhbHVlIjoiVFJqMUdtcnpURVM3NkVoZFVTR0wxUzZUd09oazh6WDFrU0swN0ZvRHh4OE81OGV2M2NiZ0I4MWUzZEVCbjJuQW1yNDdEdWxjdFRjMWdtcnRFdmhLK0REY3RuR2N3eE14Q3hQbW1rVGl2RENJTUlrUHBleEM0c0F1K1VVTmc4VmptRjRIY2hmMFJMVW1WNDNSU0dJM1lyOEd6eUg5REljcTgzUE1aSTRPOFJFNlZ4MTAyT2pHT3NTVUtxRFlrekpQeHZIUkFJejhtVTFEK3pIcVRmR0NKZWxwV3daMVBYZTl1WjR1ZTV2RXhEQUJRblczNnVJVzVlN3QzdS9LcEZQSWZYeWk5QWY3ZW9qdElYQ3kzd2FKbTMzQlR3bFMrQ3JqVUJuWUowMUU1ZFZVNTNlMDBUTmwwVk85Y0djTDhWTGR6eG9HZHQwS1lCeWd0UjFhK2svSFlhcVBUajdHTXlaNmE3bXgzVm5sWVVVd2FGblk0UFhwc2paQlpRVlJrbGhHS041ZVJvajBoYVhGZ0pTN0pvWHZTLzlpTTlVcWcvcVptaUtkTlkyMmhleXFobXZNRkttaGtGRllXNGd2T3hodlhtVnFYdGVPbWV3elc0UWxOWkhUS1h1cmdrVzdvUG5IQnNvRHZua09SZEUvWnRvU3FiWkNFVVZCK3JxRjJ4NXBDV2VIOGtkT0N2eDZsR0hGSFJCMnRFVW5XckEyRmErSlFQckhjaW54UXJkYnpCRXFkK05kN25wVkUrcmVCT0hLY2dFdDhIaHQ4aGlzZEs1cFhxNWp6cUFtQThOcmF5ZW5ZRUM0bXdSeGdtdmVPbyt6R2hyQm1MNFFTSkUwS2h2eiIsIm1hYyI6Ijk0NGViMTgzZWMwZTEwNmM0OWI5MDY5ZTRmODY4MmQyN2Q3MmY0ZjliMWUzMDVmNjhlY2RjMDZhMmE0OGQ3NWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+