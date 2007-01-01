В Боровске выберут территорию для благоустройства

Город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

- Мы должны выбрать место, проблемы которого нам хорошо известны, а потенциал — очевиден, - рассказали 4 марта в администрации районного центра. - Как только территория будет определена, нас ждёт следующий, не менее увлекательный этап. После 16 марта откроется новое голосование. В нём мы все будем решать, каким именно должно стать это пространство. Выбор функционального наполнения — это возможность воплотить в жизнь именно ваши пожелания. Этот процесс — история про настоящую народную инициативу.

Сейчас есть два претендента на благоустройство: участок от береговой линии РДК до ул. Федорова и сквер на ул. Латышской.