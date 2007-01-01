Обнинск
В Калужской области отложили капремонт старого дома
Благоустройство

В Калужской области отложили капремонт старого дома

Евгения Родионова
03.03, 11:57
Об этом во вторник, 3 марта, сообщила жительница Медынского района в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, капитальный ремонт должен был пройти в 2024 году.

— Дом находится на самоуправлении, но капитальный ремонт должен был пройти в 2024 году. По каким-то известным только нашей администрации причинам, его отодвинули и сделали в соседнем доме, который «моложе» нашего. А наш дом буквально разваливается уже несколько лет: вылетают кирпичи, течёт с крыши по дому, в квартирах по проводке, он уже наполовину не пригоден для жилья. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Но, проживание там уже, реально, опасно. В доме много пенсионеров и детей, - описала проблему местная жительница.

Администрация Медынского района прокомментировала ситуацию:

— В позапрошлом году ремонтировали крышу многоквартирного дома, который построен в 1965 году. Ваш дом - 1975 года постройки. Ремонт крыши вашего дома согласно программы капитального ремонта запланирован на 2029-2031 года.

