Новогоднюю ёлку в Калуге всё-таки успели убрать до 8 марта
Праздничную конструкцию на площади Старый Торг демонтировали в понедельник, 2 марта.
Хотя ранее городские власти сообщали, что она будет стоять до конца работы катка.
Напомним, каток планируется закрыть вечером 8 марта. У калужан осталось ещё несколько дней, чтобы бесплатно покататься на коньках на площади Старый Торг.
