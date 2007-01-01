Обнинск
Благоустройство

Новогоднюю ёлку в Калуге всё-таки успели убрать до 8 марта

Дмитрий Ивьев
03.03, 08:00
1 719
Праздничную конструкцию на площади Старый Торг демонтировали в понедельник, 2 марта.

Хотя ранее городские власти сообщали, что она будет стоять до конца работы катка.

Напомним, каток планируется закрыть вечером 8 марта. У калужан осталось ещё несколько дней, чтобы бесплатно покататься на коньках на площади Старый Торг.

