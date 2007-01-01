Обнинск
Благоустройство

В Калуге обнаружили ямы на дороге

Евгения Родионова
02.03, 18:17
Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил калужанин в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, на улице Киёвка очень глубокие ямы.

— Первая находится на повороте в районе дома №35 (направление Турынино-центр) цепочкой вдоль обочины и по центру проезжей части. Приходится брать правее или ближе к встречке, но там тоже ямы. Вторая- на въезде на мост (направление - из центра в Турынино) в месте стыка асфальта: огромная яма просто во всё направление, частично скрытая в луже, проезжающие прижимаются к встречной полосе. Третья- напротив дома №14 (направление из Турынино в центр) растаяла старая заплатка. Как-то ехать можно, но 100% в план ремонта на этот год нужно включить этот участок, - рассказал о проблеме мужчина.

— Понятно, что до сухой погоды нормально не заделать, но может получится временно подсыпать-залить литым асфальтом самые глубокие? - добавил неравнодушный житель Калуги.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Возможность проведения ремонта на указанных вами участках будет рассмотрена после ежегодного весеннего обследования дорожной сети.

