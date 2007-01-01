В Калуге убирают снег в скверах и парках
Всего в областной столице 115 таких общественных территорий, сообщили вечером в пятницу, 27 февраля, в управлении городского хозяйства.
- Чтобы весна наступила не только в календаре, но и на улицах, нужно потрудиться, - прокомментировали в управлении.
Уборкой снега и льда там каждый день занимаются 11 единиц техники и 25 работников.
