Новость дня Благоустройство

В Калуге спилят аварийные деревья на двух улицах

Дмитрий Ивьев
26.02, 08:46
1 807
В ближайшие дни городские власти собираются начать работы на улицах Чичерина и Социалистической.

- Удалять будут только погибшие ясени и клён американский, который является инвазивным видом, - пояснили в управлении городского хозяйства.

Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и не парковаться в местах проведения работ.

