В Калуге спилят аварийные деревья на двух улицах
В ближайшие дни городские власти собираются начать работы на улицах Чичерина и Социалистической.
- Удалять будут только погибшие ясени и клён американский, который является инвазивным видом, - пояснили в управлении городского хозяйства.
Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и не парковаться в местах проведения работ.
