Главная Новости Благоустройство В Калуге планируют восстановить дорожно-тропиночную сеть Губернского парка
Благоустройство

В Калуге планируют восстановить дорожно-тропиночную сеть Губернского парка

Евгения Родионова
24.02, 11:21
В среду, 18 февраля, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телегам» с вопросом о проблемах в Губернском парке.

— Что с Губернским парком? Кто шефствовал, когда он превратился в убожество со сломанным всем?

В Министерстве природы Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Губернский парк это прежде всего земли государственного лесного фонда с существующими ограничениями законодательства в возможностях его развития. Поэтому данная территория как таковым парком в общепринятом понимании не является. Тем не менее, его территория поддерживается, регулярно убирается и вывозится мусор, удаляются аварийные, ветровальные, снеголомные деревья на основной дорожно-тропиночной сети. В прошлом году оборудованы четыре спортивные площадки, полностью обновлен детский игровой комплекс. На 2027-2028 года при наличии финансирования запланированы работы по восстановлению дорожно-тропиночной сети, а также входных групп.

