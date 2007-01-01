В Калуге высадят новые деревья в сквере Воронина
Недавно там спилили часть старых яблонь, что вызвало возмущение в соцсетях.
В среду, 18 февраля, ситуацию прокомментировал глава города Дмитрий Денисов.
Он рассказал, что работы по благоустройству ведутся за счёт одного из заводов.
- В сквере появятся крупнолистные и мелколистные липы, разнообразные кустарники, - сообщил Денисов. - По уже растущим здесь деревьям представитель подрядчика пояснил, что уборке из их числа подлежат только аварийные и больные, остальные зеленые насаждения приведут в порядок.
