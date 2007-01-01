Обнинск
Новость дня Благоустройство

В Калуге спилят деревья на улице Чичерина

Дмитрий Ивьев
18.02, 12:38
Там готовятся к работам по благоустройству.

По улице вместе с главным садовником Калуги Ольгой Зоряковой прошелся глава города Дмитрий Денисов.

- И вот уже сейчас пришла пора очистить бульвар от аварийных и больных деревьев, - прокомментировал Денисов. - Главный садовник с коллегами внимательно исследовали каждое дерево. Здоровые и живые насаждения останутся на своих местах, а аварийные и безнадёжно больные мы удалим. Кроме этого, проведем бережную санитарную обрезку.

По словам Зоряковой, на бульваре аварийных деревьев мало. Но по улице, вдоль домов, их больше.

Новости по тегу
благоустройство
