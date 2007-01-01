С начала года с улиц Калуги вывезли 320 тысяч кубометров снега

По прогнозу синоптиков, в четверг сугробы вырастут ещё на 25 сантиметров. Об этом на еженедельной планёрке 16 февраля сообщил первый заместитель главы администрации Калуги Василий Полежаев, курирующий городское хозяйство.

В уборке задействованы 86 рабочих и 92 единицы техники, включая 30 комбинированных дорожных машин. Ситуация с техникой, по его словам, остаётся стабильной.

Во дворах уборку снега ведут 38 тракторов и 676 дворников при поддержке клининговых компаний. От наледи и сосулек ежедневно очищают крыши пять автовышек и около 20 промышленных альпинистов. Начальник управления ЖКХ Михаил Вишняков поручил управляющим компаниям усилить контроль за состоянием кровель, особенно на домах вдоль пешеходных зон и на ветхих строениях.