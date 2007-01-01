В Калуге выбирают концепт-проект сквера Журналистов
Его планируется обустроить за Домом печати на улице Марата.
Голосование в соцсетях запустило региональное отделение Союза журналистов России.
Предлагается проголосовать за один из четырех проектов, которые создали студенты профильного направления КГУ им. К.Э. Циолковского.
Победивший дизайн-проект предложат городским властям в качестве основы для разработки полноценного проекта.
