Благоустройство

В Калуге выбирают концепт-проект сквера Журналистов

Дмитрий Ивьев
16.02, 12:31
Его планируется обустроить за Домом печати на улице Марата.

Голосование в соцсетях запустило региональное отделение Союза журналистов России.

Предлагается проголосовать за один из четырех проектов, которые создали студенты профильного направления КГУ им. К.Э. Циолковского.

Победивший дизайн-проект предложат городским властям в качестве основы для разработки полноценного проекта.

