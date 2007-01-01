Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге планируют благоустройство набережной Оки
Благоустройство

В Калуге планируют благоустройство набережной Оки

Евгения Родионова
13.02, 11:44
3 966
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 11 февраля, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом возможности изменений набережной Оки.

— А что Вы называете набережной? Это то недоразумение, которое между Городским парком и Окой? Так это не набережная, а закоулки, - написал горожанин.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— Такие большие общественные территории, как набережная Оки, мы улучшаем поэтапно, исходя из финансовых возможностей. Пока мы завершили там первый этап благоустройства, в перспективе планируем продолжить эту работу и улучшить инфраструктуру.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
15 оценили
13%
0%
33%
7%
0%
47%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImViSndhYitlR3JGZlZuQXFydStlYXc9PSIsInZhbHVlIjoiN2Fuek5rdzFLNjRYc3BDTDZLdFdQRGgzMm5zUmxaTzlsc0pRQ1o0bVk5aE5vbUU2MUJUdnl3YzVtajhqYmJKTjlrZk9oOGxpb1lsVzJ2TVhBbHVNMFhnbGVwZlJQOVlvUGtGUGlXYXNoblhnUE1DQVpseDBhSWxUaHRaYndUQ2drbWRFZEFIMkwwVTdvUVhiUUJzSStyQVNvbjZLWDZkREZFSDMrUUxCWVFhc01ZTGVDZ2lUUWhVZUZ5cWwwKzdFWFpmUDFaTW4zZDFrM0tZVVFuU3FCUnRXZzN2K0xJT0d5cWJBdGcvTkJtWVV2U2pFVnE3RnEvaWNBQURReUZZRFp2YTRudHB0TEtNSUVDOFdwMWpWZlh3Z1duS01pYlErcHdOZjhheEdHczZWUm0rVThQd2VWWFFZZCttU3JPMDhwamxlVDgwSndXN3FBWE5jcm1JRDlnbFAvajlkVkpqSGdzMkkzam43S2xrdEUvRWdPdE5RZERCUmQxTi9WaWxRdW93TFdBcGhlRDV3SThqWGhJdmptYitsakZYRHlJUXpGUTM4dnF5QTRFUGxZcHg5Y0V6YkpRSkRCL0FWeHRxZiIsIm1hYyI6IjMwZWExNGFjYWI3ODVkMTQ1ZGNiZGQzYmYyYmMwZGMzM2YzNTczNzc5NzFmMDg3MWJkYTVlNDhjNzk2ZTg2N2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5wVDNpemE4cmxhYXkwRUVLdUdHTkE9PSIsInZhbHVlIjoiYlpxSCtnd0pYT0M3bWdTOGlIN2RicTkrVnFOWkRNa3hkbUlKQTVGOGFBaCtUbklmMTZIeFJoMzlaR2RqZUZSOVFaLzYxNTVGWDY3c0FSb2RmOEd0SGlJVjUxdURkb2R1UFp1aE5uZ2wvTE1xSGQzV25pZE5UUW1WTkIxOUhPWlg0MHdOdHFNWEpOQkJ6NUF2VHRJUitaVEEwYjJzSnRpMnZ1QnhuNDBvKzlubUZWdE4xcmkzams3WTlPUUxKeFgraEplLzA4WmFpSVpjbkNoOUF0QjJLcmNPVWoxTVY2MTFNcncwTUNBakVtWlZ5WHo2YWJkU1FoZTBxSVJqWStnbjhmN1Q4RFNSOXZWSFJvOVFNem9zVk0xMkpzVHc1RmloUjRMRC9sUEtaWFlNT1pxT2xxVGFKQ051Y2hHeUZsLzVFTWlmTFZqbEZGeFZUOGQ4V0ltcHVxSE5WMXhxVWZuT1pGeWFlaVM1cXF6NG1FNkZ4Z3FQRUYrUm03U05ob2FoWWdBaEQ3QUFIZnFTWU1hYXpMMnZwYUVJRVptaWd1NHIvdlFVZHpzRkk3QldSeEF2M3RVSHVralhzZ25LcXVQWG5PNFVBRjZUT0pCajZuMHhhYmk5LzVPUnEwU1A3dXFITTlvajFXNDFNaHJ5TkN1VW81MnJ0ckFtWldBTGNmeHgrM0F4aGw3S1NBdUU0LzUxUjJlWW9sbjZyU3V1Qnc1aXJvOXluaE0xSUZWY0FsekE2aXRUemFNRUZOL0FNNVZlMlFZd29VSDVwODBEWWtYTGJNWUtRY1NGQVc1bjhNSzVIMW5QazBQNkJ3dTdwYytIekpuNVpoSGJqVUFYMW5jdSIsIm1hYyI6IjgyYTIxMmU1YWViMmQxZmMxYjdjZWYyZTcyMzc2NWM2MTA0MzA3ZDcxMWJiNDIxOTM4YzU3NDJlOTM1YmRlZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+