В Калуге планируют благоустройство набережной Оки

В среду, 11 февраля, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом возможности изменений набережной Оки.

— А что Вы называете набережной? Это то недоразумение, которое между Городским парком и Окой? Так это не набережная, а закоулки, - написал горожанин.

В администрации города Калуги прокомментировали ситуацию:

— Такие большие общественные территории, как набережная Оки, мы улучшаем поэтапно, исходя из финансовых возможностей. Пока мы завершили там первый этап благоустройства, в перспективе планируем продолжить эту работу и улучшить инфраструктуру.