В Калуге планируют благоустройство сквера возле дома Ципулина
В среду, 11 февраля, калужанин оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с информацией о заросшей местности возле дома Ивана Ципулина.
— Сквер у дома Ципулина, это тот пятачок, заросший бурьяном с парой стендов и памятником? О нём речь? - спросил мужчина.
— В будущем планируем благоустройство этой территории, - ответили в администрации города Калуги.
Ранее мы писали о том, что в Калуге хотят что-то назвать в честь Ивана Ципулина.
