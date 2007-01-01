Обнинск
-3...-2 °С
Благоустройство

В Калуге планируют благоустройство сквера возле дома Ципулина

Евгения Родионова
12.02, 15:33
1 436
В среду, 11 февраля, калужанин оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с информацией о заросшей местности возле дома Ивана Ципулина.

— Сквер у дома Ципулина, это тот пятачок, заросший бурьяном с парой стендов и памятником? О нём речь? - спросил мужчина.

— В будущем планируем благоустройство этой территории, - ответили в администрации города Калуги.

Ранее мы писали о том, что в Калуге хотят что-то назвать в честь Ивана Ципулина.

Новости компаний
