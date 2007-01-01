Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Сухиничах создали популярную зону отдыха «Обаяние Баевки»
Благоустройство

В Сухиничах создали популярную зону отдыха «Обаяние Баевки»

Дмитрий Ивьев
12.02, 07:20
0 106
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 11 февраля рассказал о благоустройстве территории «Обаяние Баевки: прогулки на ключах» в райцентре Сухиничи. По его словам, это уже третий проект города, который победил во Всероссийском конкурсе лучших идей по созданию комфортной городской среды для малых городов.

Работы завершили в прошлом году. Новая зона объединила единым маршрутом все три победивших проекта и ключевые объекты райцентра. При проектировании учли особенности местного ландшафта — овраги и родники органично вписались в общую концепцию.

Особой популярностью у жителей пользуется «Тропа здоровья» протяжённостью около семи километров. Во время зимних каникул здесь отдыхала почти вся детвора Сухиничей, а также проходят массовые городские мероприятия.

Шапша отметил, что территорию ещё предстоит немного доработать, но уже сейчас она стала отличным местом для семейного отдыха.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inl3d2I2VDJzdUZlSTZZTTVnVkRzcmc9PSIsInZhbHVlIjoiVzRTMDkyejR3QmVWQm9jRkVkdUFYK09xSHdjN0FzdFhKa1kvNlFINnNDdERNZkpTZDJ1aVpvUXF4MndUQVk4YzFza25JUnRtQjFTNlRybVN6UkZuZEM0MXRnUkE2ZHZhc2V3RlNyR3k2SUlqa2FZZFRYK252enBKWHhkVGxjNUcxZGM4aW15cWNJRm4xRjBMMzUxOE9tUXZwQlJzYkNUYXNsNjJlUmdXT2hhSjExRlgvYjVXbm0xNSs4ZVZuL2pMaVBNdWc0aEdPTVVWUXZMWVp2cDZqSmpFdllmdGVDQmVPZHFQNFhBa0xOVkx4bklqWDY5NS8xSU8vWkxESW10REpVTE1HSXpiekx1SWYzRzhXTzhmN3cwTVRlUXVoM2pvTVdwWlZhcUJTMnRkYmNUT1V2cnlxeUJLbGtrbjhNOWtHMlRZSWVXWDVveTUwNnB1VW5CbTNQSlI1V1VDcmczN2tGalB4MDBJV2pjQkxJMEloV2hnQ295QVFkTDRLcngxT3BVcmZSWDhkOGt2MU1JUUdHOHVqMDlMbitKV0lHcVNzMUxrWFU1TWh2SVZCRlZaazlKQ29tWVI4dEwxYUV1YiIsIm1hYyI6IjRhMmFlYmQ3MzZkNDFjNDFkMTYzNzhlOGIzY2IzYzk5ZTI5M2M2NDcyY2U2MDY2NDdiOWNmMzQ0ZGQzYzY0ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtvQ0liNDBIc3EzL3h5TkdnL05CbFE9PSIsInZhbHVlIjoiNGdYRjlBUDc2NUN0dm1uN0RjaXFIVTN5NTV6Tmtid0p4dXU4dGdTOExZNHdwR2N4ald5MDB5ZVM3aTRIMUMzMm1sSk9Ibm9zYzkzQy9pa3BaRlNmSEFscDlaUU1hT0tJb0RUTEdGK1N5MDAxUWk4c2ZJKzdaeWwxRlY1R1g1YU9jWVZ5REFvMUZWUDZjcTdMQkNEUFhKVUJvZ21WWExFUFZSV3ZFSTZEMExHTmJ4bnFMUlVzZzgrTzVjb0xMSFNvZVZtUDRldWNjMWdjK3BBSi9EajBqQXFLbDYrRE13VjM1dVRWTDZBeEpuL29OaHJiRFh6QVdxRno5ZmxraWZwVlJSRXZtZkgxNWJGRWw3dFpMZHNTVUdYTGhVVXRGNGxNcUFST2trWms0U2x3NnRNa3hGRitoV3BtWmRzdnNPeDc2THg2OC9aV1N3MFdJS24xQ2dWN0YxZ2ttcGo0KzRPRlRUcGZ6VDJnQkgvbUJMTWoremsyQ3U0T1V3MlZqbkp2RDdHWkxjRWwwL0hLYTBXV1pJTG1zUmk2d3RUUFVKbDRMODBoa0pQcVhTU1dkSU94b1JmZjBlbG90eG5FTHRWTm5xa0E4Y29XbXRxTjJkcmlzUHRMWlEyRUx5M0tQTEY2MU1ZaXR5YlpqU1lHRHZ3NWNpOVI1emlYNW1lYk8rTnhnZ0oxT1l0ZDYwd3Y1cU5FdERYcnYxN1kzQU44Uzg5MHJ0STRiRk5mRXovSmRFYUpKeUxSZU5lVGxuRUJEdUhBTVMyallSMGJOWG5LakhGT0k0U2FHRjMzSTdwdXlHSU8vdmhUS3Q1MStXWlduRFFrRFBLQnBmRnhoU2ZWQ09QUSIsIm1hYyI6IjUzMTA5ZmJiMjRlZDc4OGNlM2IzMjIyMWRiZTM3ZmNkYjUzZWYwNjMzMDgyNDNhMzgyNjJmMmY5OTkzZTY0MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+