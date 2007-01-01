В Сухиничах создали популярную зону отдыха «Обаяние Баевки»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 11 февраля рассказал о благоустройстве территории «Обаяние Баевки: прогулки на ключах» в райцентре Сухиничи. По его словам, это уже третий проект города, который победил во Всероссийском конкурсе лучших идей по созданию комфортной городской среды для малых городов.

Работы завершили в прошлом году. Новая зона объединила единым маршрутом все три победивших проекта и ключевые объекты райцентра. При проектировании учли особенности местного ландшафта — овраги и родники органично вписались в общую концепцию.

Особой популярностью у жителей пользуется «Тропа здоровья» протяжённостью около семи километров. Во время зимних каникул здесь отдыхала почти вся детвора Сухиничей, а также проходят массовые городские мероприятия.

Шапша отметил, что территорию ещё предстоит немного доработать, но уже сейчас она стала отличным местом для семейного отдыха.