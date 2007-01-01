В Калуге собираются снести столбики с цепочками на парковке

Городские власти ищут владельцев таких конструкций, расположенных в районе домов №6, 8 и 10 по улице Фомушина.

Калужан, установивших 22 столбика, просят предоставить документы о собственности. Обращаться с ними нужно в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Если бумаг не будет, то столбики могут снести принудительно.

Такие же меры возможны в отношении металлических ворот на Поле Свободы, 105в и 7-й Тарусской, 20, а также бетонного блока на Московской, 219.