Благоустройство

В Калуге собираются снести столбики с цепочками на парковке

Дмитрий Ивьев
12.02, 10:10
Городские власти ищут владельцев таких конструкций, расположенных в районе домов №6, 8 и 10 по улице Фомушина.

Калужан, установивших 22 столбика, просят предоставить документы о собственности. Обращаться с ними нужно в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Если бумаг не будет, то столбики могут снести принудительно.

Такие же меры возможны в отношении металлических ворот на Поле Свободы, 105в и 7-й Тарусской, 20, а также бетонного блока на Московской, 219.

Новости по тегу
благоустройство
