Благоустройство

В Кирове монтируют мост

Дмитрий Ивьев
11.02, 13:52
0 278
Работы ведутся в районе «Сказочной деревни».

- Строителями ведутся работы по монтажу моста. После этого будут установлены поручни, - рассказал в среду, 11 февраля, глава Кировского района Игорь Феденков.

Мост поднят на один метр, чтобы избежать в будущем подтопление. Весной это была частая проблема для жителей, которые переходили по мосту с улицы Пролетарской на улицу Максима Горького.

