В Кирове монтируют мост
Работы ведутся в районе «Сказочной деревни».
- Строителями ведутся работы по монтажу моста. После этого будут установлены поручни, - рассказал в среду, 11 февраля, глава Кировского района Игорь Феденков.
Мост поднят на один метр, чтобы избежать в будущем подтопление. Весной это была частая проблема для жителей, которые переходили по мосту с улицы Пролетарской на улицу Максима Горького.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь