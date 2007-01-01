Обнинск
В Калуге собираются что-то назвать в честь Ивана Ципулина

Дмитрий Ивьев
11.02, 12:18
Конкретный объект пока не выбран.

В среду, 11 февраля, глава города Дмитрий Денисов предложил варианты набережной Оки и сквера у Дома Ципулина. При этом можно выбрать и свой вариант.

- Совсем скоро наш город отметит 200 лет со дня рождения самого знаменитого Городского Головы Калуги и мецената Ивана Ципулина, - рассказал Денисов. - На недавней рабочей планерке рассмотрел предложение назвать один из городских объектов в память об Иване Козьмиче. Предлагаю поддержать наиболее близкий для вас вариант. Делитесь своим мнением в комментариях!

