В Кирове ремонтируют Молодёжный культурный центр
В среду, 11 февраля, об этом сообщил глава Кировского района Игорь Феденков.
- Сегодня заехал в Молодёжный культурный центр, где назрела необходимость в ремонте фойе и гардеробной - это первое, что видят жители, приходя на концерты, занятия, мероприятия, - пояснил он.
По словам чиновника, подрядчик работает по графику.
