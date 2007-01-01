Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Кирове ремонтируют Молодёжный культурный центр
Благоустройство

В Кирове ремонтируют Молодёжный культурный центр

Дмитрий Ивьев
11.02, 09:50
0 259
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 11 февраля, об этом сообщил глава Кировского района Игорь Феденков.

- Сегодня заехал в Молодёжный культурный центр, где назрела необходимость в ремонте фойе и гардеробной - это первое, что видят жители, приходя на концерты, занятия, мероприятия, - пояснил он.

По словам чиновника, подрядчик работает по графику.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklpNmEwbDVFUmhtMTVkRWFUQXVmRVE9PSIsInZhbHVlIjoiUVBxb2lCYVlReDRGY292NytCeFlmYllORG9aaDZ3ZGlrUUFNZmprSXJzQlBFVjhvcGhuaEFFeko3MjFMTXA2Zm5QSDlIbmYvdHdlSUJPSGczNk54S3M3YXpraHk5OWNOVVJTZ1M5Yi95MHJZUlhVOWh0SEdPT1hUUUtHTmFrMHNQVndBVDdkWHJVNFprb2lVRk5TeC85SnZkQzBYU1BaamJwQXJ6bnoyRHBWMk53K1hHSW51YWg2cEpXT0RDbVpKNXJhT1dOWjl6dE1rYnUzVWhtZndvZDNSTWwrMU0wZnpzbk1YVU9zcWRSVHluRERjVFFsTG9VVWFlYzZqdTJjelVXaGswZU94R3o2QUN0MU1lamgydEFRUEZkSFlEalhPSXora1I2bDI2eDNjVTU0YXhPam5IL3pHM3ZBeDI2eXdKUXVKOUhLcnVRZndXd2RIWGdjT1VGOEp0L0FlTnRmYmNzVmREZlMzeFBXbWdHTS9wcEUyMHJ6aXpsekRQRXBQOXY0cFFVRHh5aDhmTHJxOFIzb05MM24reDRmZFd4TUl3U3Q2VUsyOGx3NkVWd3hzUHNXUW9PTXpLMjdaOThnNyIsIm1hYyI6IjNkNjBlZTBkMTczMzkzOTRjODk0ZjVlZTBiMzM3OWNkZGNiOTlmODMyOGI3ZjE3NGRkMGUxNDU5ZDMwNGFlODEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJkT1pWYk1RdzV1RWxxWmRZYkFkTmc9PSIsInZhbHVlIjoiSitoMTVGbXVVaXh1bW5iNGhEbytKSVlKNjQwM1pzS1ZGWm54aUY3a09ST25zSDg4OFpCQXZ4STlXTjhXR2hYWTlVRUc2S1RTRE9LbzVNSlFmUUw5NkpNZHR1OUVNQ2kvSmJURSt0TFB4YVFRaFRuQTZrZFN4Vk4vRnJibEVLdmFpQi9hNW1IcFJUc2pUREtKMXRHNFVlWkd6L0luTG43NGF5YTAxMHNzYTVvemRGN1pRdkJOSHlSelZDOXhnWDZVNWV4MHc4ZU5jTFJYY09CZGMzUUtWMWduK3l3bGJ0dlpUY3c3R0NRYkhERkJZdC9ibHQ4WnB3K2F1eUd4ZEUrR3cyWU1uZUhMZXZ3TlFjeUh2L2EwZDZsN0t6ZWhDMWxsVzMzRDRod3RyTUxCK05JVXJjY3djZndBZ1FaWjFJU1F6S1JONzVhWDNIbXpVbUFoVWtxZEJ3UGVtUVpSU1pRUlhvb0ZWMWNONUNhNmlWUUxqdENRN1pHenhVem5VTld6Y2dYQnptQmR4blFMUU04WnJiMFNjbmRpVERJY3FaWW0xNWFRS1FXMkdzNG1Kb2x3L0NRR05id1RvYW9hMXJSOUJUV1l6UmcrYm1tQ2ZtWHQ4K29OcmdHQ2RpY1luSzNVb1poMVd5K1doSkljamZ1dmtjNE9yTVFzMW5mSFlSTTlSOWp5cTJ0Ukg2ejhRSzJZTWoxZVF5L29FQ0hpODhTVU1tQmNYb0VsUVJtT0MzdDRtNjc3cGRiMDRpYWtQekJsK1k5Qklnd2g1dkphYUlIZ3hrSjhhWDdMQnpBTThEMDdaQ3Q5dE5yQTY5VHN5Y21rYkQ2RnRSQ1VrdUxhaFpBQiIsIm1hYyI6ImUzN2Y5ODhlMTI4ZmUxOTg5MjlhYTZlNTdlNWMzYjU3NGQyNzVlMjZiNDFmZTA2YzY4MmFjZDJiZWRhMTNkZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+