Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге собираются снести сараи и ограждение
Благоустройство

В Калуге собираются снести сараи и ограждение

Дмитрий Ивьев
11.02, 11:10
1 1079
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Список нестационарных объектов, которые подлежат демонтажу, в среду, 11 февраля, опубликовала городская администрация.

Собственников просят самих всё снести:

  • ул. Георгия Димитрова, д. 22 (парковочный барьер — 1 шт.);
  • д. Канищево, ул. Новая, район д.7 (кирпичные сараи — 3 шт.);
  • ул. Промышленная, д. 10 (металлические контейнеры — 2 шт.);
  • ул. Светлая, д.6 (КУНГ — 1 шт; деревянная палатка — 1 шт);
  • Тихонова Пустынь, ул. Центральная, район д.16 (деревянный сарай —1 шт. Деревянное ограждение и теплица — 1 шт.);
  • ул. Тульская, д.189 (металлическое ограждение — 1шт.);
  • Грабцевское шоссе, д. 150-156 (металлические столбы — 2 шт.);
  • с. Муратовский Щебзавод, напротив д. 10а (металлическое сооружение из вагонов — 1 шт.);
  • ул. Чичерина, д. 11 (кирпичное ограждение — 1 шт.).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlCU2RCck9mTzMyWlNjK0NYWHZRYWc9PSIsInZhbHVlIjoiTUVrNnAvQVduTXJQTDBqRmhiaXNqREZJWVRSVklvR0tGQkxEWVU5d2tjSGV3QXp4YjNRWTh1VXdhbWg1V0g0Z3ZHTXRtcVE2RklMSmhsWklSVmR4YUN5bll4Y0ROWHo1eTMxTVhCaXRITVoxQzJ2dExLWGZ4dzJyZ210a2N1b2g0K2FpZkFWSjR2SkFVRk5KM2Z5VEJlWWdWTHRtTlFRZGNDNk05NXFoL0kxWXpYWmw3YlFMYVVTK25DUVN3RUZrc2hPZzNqeUFkeWlRWnlmYkQ5L1BLZ25JZkt4NXpTUnJHYXh3dFBOV1Y0OE1neUVxdW1uY3NsbzZselhYMnVNSTFScEJVZHgyV3ZMdlhXVk9pbStIQTVBQlczZSt3NmtzbVk3OGRqWkdXMWQrS3phL2NoMkhabG1lTXZiTWJBN0N2c3E4VkNwaVhWN0lCdmxMSlJhc003SHd4Y3dTaE9uY1RjQ1lRVllzMmFiUFJVRXluR0Z2WU1RQ2RzcHlFT1NGMUFXNzRSajdRUndwZFZvVzE4bFlaWkxxR2pKTDhKWDEvVU5OSU9rdC9wdVFkbkJtaEk1dTU5dzVnZm5oaVpseCIsIm1hYyI6IjA5MTZhOWUzZGVjNTEzOGMxMmM0NWM5Y2VhNDYxMTkwMmE4OWU1ZTgwNjYwY2U3MmI4NWQzYTkxZWRlMTcwOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlwZ1ByZjhZY2FxVFZiSGJyZkhvTlE9PSIsInZhbHVlIjoiWDFpR1N4eEpOMEZWZnZCUnhuYU9lWXZFUnNQYzlCVTZYSS9LdExMRXR5Znp4aEZMK3VIa3BzVkVITnlPUzEvNFU5VWd2VTNCY3ZZcnVrdFpjV1UybzZPb0tKdjgwNmpGUGMyM2RkSFA5R1d1STlMWU92NEZEY252QmppNDJrSEZVSHF4YitJY0NtOEVna2tadzl6T2h5c3dOdyt2NUNtUUpXZ042MWxmS1IyQkkzR0J6MDFoekFudTh5dTlSRUlSM1VtVkV2OFVuQ0NmSzRGT3VwQU9YbU5GZUNNeENoOGhUWnJvQ1NxN01sRHN0L1VsSmtLY3pBUDFYOXA2WW5IZ3lKM2x0SnRwdXNOUlFsVVc4cVU3NklQaEFYV1ZNS3hEdTJ6VllwRlJXc1BDaURzNW5xbFhmZW9iK2l1cHVXa0NtZ2NwR1NVNEJkeEFlRzNNVkh5bE5SVGc4OEV2L2d4a2pPL2hMaVFJWkFNUEREVWQwNUhLWTR0dWVTRHZwaFJiZkY0eWY5dVFZbFVDc1VEUUpkNTZvbGNqNlhnaDRrbVpjdzNZemFnU2RCYnZ3YStNNlEwMUt5bXBuZkJOZkxLb3FuSkdMWTFGdjhXcUpoTUtXS1QwUGwvdlN1dFB0VDduNVBLd3lWanNwaFVZMEl0b1JEKy9rUThKSFEwUW5sSHlJcitOM0dkaCtjd2xYUDM4cm9BcHpBb1NjZHJBOVdRZ3NOUnltL004ODc4clBCMlM2bEhHb0JRdHIvYUc1Y1hPWE81M3crOXk5T1owNDBHMDRqN0hISWJUdzBtcFVnbVZENzcrWWdGdUd4UUV5ekY0MDQzNUlveFBmc05tU1VEOCIsIm1hYyI6ImNiZWY3YjRhOTVkMzFkZWZjZWUyYWNjYmE4MDk1ZmVlNGMyNzg2ZDc4NDljNmMzZTQwMGRlZDVkZjc4ZjJkMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+