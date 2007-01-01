В Калуге собираются снести сараи и ограждение
Список нестационарных объектов, которые подлежат демонтажу, в среду, 11 февраля, опубликовала городская администрация.
Собственников просят самих всё снести:
- ул. Георгия Димитрова, д. 22 (парковочный барьер — 1 шт.);
- д. Канищево, ул. Новая, район д.7 (кирпичные сараи — 3 шт.);
- ул. Промышленная, д. 10 (металлические контейнеры — 2 шт.);
- ул. Светлая, д.6 (КУНГ — 1 шт; деревянная палатка — 1 шт);
- Тихонова Пустынь, ул. Центральная, район д.16 (деревянный сарай —1 шт. Деревянное ограждение и теплица — 1 шт.);
- ул. Тульская, д.189 (металлическое ограждение — 1шт.);
- Грабцевское шоссе, д. 150-156 (металлические столбы — 2 шт.);
- с. Муратовский Щебзавод, напротив д. 10а (металлическое сооружение из вагонов — 1 шт.);
- ул. Чичерина, д. 11 (кирпичное ограждение — 1 шт.).
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь