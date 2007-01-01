Обнинск
-11...-10 °С
Благоустройство

В Калуге столбы спасут от рекламы сеткой-рабицей

Дмитрий Ивьев
09.02, 15:54
0 532
Проблема нелегальных листовок обсуждалась в понедельник, 9 февраля, на планерке в городской администрации.

Столбы в Калуге зачастую обклеивают рекламой.

Власти города собираются обернуть бетонные столбы сеткой-рабицей.

Пока не уточняется, будет ли проведена эта работа по всему городу либо от рекламы избавят только центральную часть областной столицы.

