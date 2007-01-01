В Калуге столбы спасут от рекламы сеткой-рабицей
Проблема нелегальных листовок обсуждалась в понедельник, 9 февраля, на планерке в городской администрации.
Столбы в Калуге зачастую обклеивают рекламой.
Власти города собираются обернуть бетонные столбы сеткой-рабицей.
Пока не уточняется, будет ли проведена эта работа по всему городу либо от рекламы избавят только центральную часть областной столицы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь