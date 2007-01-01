Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге в сквере Воронина посадят липы
Благоустройство

В Калуге в сквере Воронина посадят липы

Евгения Родионова
09.02, 12:16
1 384
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 7 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» по поводу вырубленных деревьев в сквере Воронина.

— Зачем так делается? Летом совсем дышать от пыли будет нечем и пекло. Как с детьми гулять? Я слышала, что будут сажать новые, а вырубают больные деревья вот не знаю, правда или нет, - написала горожанка.

В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:

— Одно из предприятий Калуги взяло шефство над сквером Воронина. Сейчас там уже удалили аварийные и старовозрастные плодовые деревья, а в рамках разработанного проекта благоустройства планируется высадить липы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhwQURRQ2pjcUdUSXJpMGIySzVJdFE9PSIsInZhbHVlIjoicEtrYkoyWkNFN0ZGSlc2bUZKZVQvRlVwSWhYZjMzdExZc05RQlN0d0EyRnA4bk1jcHRoc3RhSGdPSVN4S2g0NFNEcVlzeEhST3BhRmd3dlVrTm5NaG1NeUp6WnlkNUxOeGp5S0wyZVUveXdSNFFvRnlrclpvTzd3djcxb1lPcUo3a0g5Q2g2SWlMa28yY0FTQk1KQyszdVUrOTJ6V2lRRDd4V1NaOFBoN213NVh5anBjZ3Bhb2tjbHUwSUVqTTNoVk5LbVBFTjlsUjBRQ3lxUi9JdnJiNzkwaVpWS0hmbzBhaFA1eTYvSC94TDZkT3haS29SWDRuYy8xdFVkRFgvYUhwSUlCNkZHTWJsNHo4cHhDekV4V21GYnp0U1pxeUs2blZSc2VvaFZiQ09McUV2RE0yVUlWWVM5VXFoejhJZXBGR2Jic2dZUzI5c0JlSWVvN3FrTVFYaGtCQ1NKbFVrdUhPL1BjelRrWEJTZVB5YVd5Z0k4Q2V2NlZMM2t0YmZQbGZERElKZ1dRU0dtSStaL3lVMGwzRjZFMFNCOFFSZFppZDBnQVQ5ZExFd2hNTzFLWk5iSmVZVjVhZmFTdlV4ZSIsIm1hYyI6ImE1NjRiYmM3ODcxNTYwMTg0NTA0NzlkZmZhM2Y3NWRmZjBjNGZmODc5Yjk1ZjZlMjY0NjZkNzFkNGRhNDJjNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFiTU9hT2NNSGxUa08wRFFPanJRNHc9PSIsInZhbHVlIjoiNWpEVVY4V3JnT25handldzZUV1JNMjQzbGRPVitDZ3NqUG9xWkFoNHhOOVhtenBwUmN2MHYvWEV0bUp1ekFobWlVb0dTUGJMNUFmUnpyMjVrOS9iTmpzZDdCZ0ZiM0p4ZGtrci9vRVhueDlWU2tFdTl1TXdYN29ocjZFd0F1cmh5TWt2OTU2UGdUUWFzM3p0Q2ljK1A5eERJL3hJWW5xc1hRdzVIVHlnUEs2VnF4SDlPZmkwSEY2L3lObzVOMVJjZWQyRldQcU94b2NVanpMMXg5T3VPa2luN3dGNStTWmhZTEdNNVhGNy8vcjBIMUV0ck1iUC9vV0d4VEJKalg4b3o3WDF5Uk51NE1PdHJBQzhTcFNUZjR2VTdUdGNCTmQranRCMmhaYkZ3a2E5SEpGVFdyaEVDQVJ2V2dmQmhoYXNaSlM4bG5lVENnZ0pwOE9vOXUreG4rcWd3WDArMTZPZUpBSlFYN25xMzVkazFRZHdXd1ZramtnYU41N2dvNXA3b1lJVDlJTitZQjhPWjlCOUhmTGs4aTdSbVY1d3RLTjNNUW9QbVpXRTkvYjhzOGk1OGw5eitiZGNubTFmUXRMSllITjhEcThqM3J3TllwNnkvNTFUK29ObFJwaXM2NWJCSERtMDhYelh0WXlIY1IxMVk2Rmc3L3JPenFOcnM0Mkk1WVNPNFpNZTg4eld4Wm5iaHpTWVB5bkJQcGFrMkZscCs2OHFaYytvM1VTMU1uRHkyMmFPd0NoTEo5VG8zR1Q2SFJjelZ4WFMxRjhNaVZhL3NGUzRaSzA1d08wcEdkbC8ydHRqT3JWVjdMazEvQWFHRzdSbTladDM4aVp3NUxWNSIsIm1hYyI6IjdmYTlkYjg3MDU0ZjA2ZjYzYTA5YmUwOTVlZTRkMmQ0OTNiOGUxNDdlMGUwNjQzMWJkZGVlZTI3ZjU0MWRjYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+