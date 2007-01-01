В Калуге в сквере Воронина посадят липы

В субботу, 7 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» по поводу вырубленных деревьев в сквере Воронина.

— Зачем так делается? Летом совсем дышать от пыли будет нечем и пекло. Как с детьми гулять? Я слышала, что будут сажать новые, а вырубают больные деревья вот не знаю, правда или нет, - написала горожанка.

В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:

— Одно из предприятий Калуги взяло шефство над сквером Воронина. Сейчас там уже удалили аварийные и старовозрастные плодовые деревья, а в рамках разработанного проекта благоустройства планируется высадить липы.