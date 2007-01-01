Обнинск
-13...-12 °С
Благоустройство

В деревне Калужской области администрацию обязали взять на баланс дорогу

Евгения Родионова
09.02, 10:33
В понедельник, 9 февраля, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

По данным ведомства, автомобильная дорога в деревне Речица не была поставлена на кадастровый учёт, в собственность муниципального района её не приняли, её содержание не осуществлялось.

Прокуратура через суд обязала районную администрацию оформить и взять на содержание дорогу.

Суд удовлетворил требования ведомства. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.

