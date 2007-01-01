В деревне Калужской области администрацию обязали взять на баланс дорогу
В понедельник, 9 февраля, прокуратура Думиничского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
По данным ведомства, автомобильная дорога в деревне Речица не была поставлена на кадастровый учёт, в собственность муниципального района её не приняли, её содержание не осуществлялось.
Прокуратура через суд обязала районную администрацию оформить и взять на содержание дорогу.
Суд удовлетворил требования ведомства. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.
