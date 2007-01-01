Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Кирове началось строительство моста в районе «Сказочной деревни»
Благоустройство

В Кирове началось строительство моста в районе «Сказочной деревни»

Дмитрий Ивьев
04.02, 15:58
0 353
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О старте работ в среду, 4 февраля, сообщил глава района Игорь Феденков.

- Этот мост играет важную роль для перемещения пешеходов с улицы Пролетарской на улицу Горького, - пояснил чиновник. - Весной, в период паводковых вод, его всегда подтапливало, что создавало большие неудобства для людей. Мы приняли решение о полной реконструкции моста, которая исключит его подтопление.

Сам мост сделают из металла. Он будет поднят на один метр, а ширина составит два метра.

- Почему реконструкция моста проводится именно зимой? Летом строить мост намного сложнее, - заявил Феденков. - Зимой есть доступ ко льду. Замёрзший водоём облегчает доступ тяжёлой техники к местам возведения опор. Также зимой есть альтернативный способ перейти с одной стороны улицы на другую по льду, на котором сейчас уложены деревянные настилы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9qUVJGMGpyMkZxZHZzTW5NenFWcUE9PSIsInZhbHVlIjoiZ2d2cUc2N2UrUmZELzRsN2tCZDhwQTZ4TzhYM2pCWVVTdlZzTkVHZkMva3FVZnp5ZVMwYjBLQytYSmg3cDJxUmZSN3M3Z01OV2lGaWdCYzNVQU1EZXdFVUlYZythN1U2Q1Nhc08zcThQR0t5TVloekRjL3N2dFV0ZWlUR3oxQjZLR2hmOFY5Z0hkNWJuYkJvQ0RaT0ttSzk0Y3hsMnRJcFJPelRPbE1UcTJRNFdRNWFBZFdYczYyR1pseXpzYTlCL1haM08wcmJqUVp5Zm5vZ045WHFMekEzWi9ESG52L1ZDekxxdXFZa2ErUkhhc3hBZlhWVi9NMGlLMmtmM2d2T3M3YUR1U2ZKM3JnZmNrdlZpY2RjOStIUU16Ymd1UVpsdlI2SjB0Wk0zNnJSUlBuZ1ExTkFReWVTenNYb0k1dG9tUk0vYkNzL2FpOWgxQk1semVRK3hZYjBBL2NBZy94cFpJVjhrNThxOUE1UmJQWGdrbVZwUjlhb2s3UGh5QVpKVHVyblhGUDZnKy9xK3J4YmljekR3OHo2aXY5MFF5aTEzNG8zelJQZkFydHlLOVNJU1Yvb0pwNVNHejYwVmUzRyIsIm1hYyI6IjVkYzhkOTI3ZDU3NTViNzZjYWI3NDZiZGRjYTA1ZDZjMzBhNzI5NjhiNzMxZTNmNDM1YjU1OWVlZGVkOGY5MDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im44TWdsT1hGV0RDTS8vV0RoVldzelE9PSIsInZhbHVlIjoiNUdET2xZUXMwRmgzam1BNGR1T29US0d0OFkrNXRuVFIxOGF3dkJFRzRFMDlzTXlDTzJiM2JwRjlXSzlxQTNpL044REY3c1ZTSGpLQXR5SkdSZjJsUE1JdVFxSUpRaWFBM1NZV05CWHJDaEh3dDcwMTBtZXI0OEFaelpKTlVnWTdBTzRRR05qS0V4WTU1c0o1dHlYNHM4RmNZVnhrOEFua3BGcnRvclR5Q2R6eTlRSUpGVG9sVFAvRjd6OFUwcE9BOGs5Q2dEaUQ4RFVma0JxQjdhNHRsOFQrbTd0RnVnUnVZYlIwKzg3eEEyVnpEajliN3BlKzJoRUdWaHZtNHZQQ3NLVmFTZHBBZHZuUDhzcGlJek1qS05LZmVhbURHWW95YlR2Y2Y2TVRnUzF1NXNjT21RU1d5T2VjWS9KQTdmWm1xMmpVeHhqN3c2cndLMFFjUGJZb1lQN1RvZnZPdHFuTy9xZkFXMUdFS1pBWmtBM2s1UzlyQVBNL2VLcndjR3RuajY5a0NJOWVTMmVmT0c2VnFaUC9DcENWcnE3OVhCbmNZRXhoeUxOUmxOWlpJOFlSRW9lZnlGMUx6SHhUUi8yUVJhTWtHVGxZeWI3YUFIRkZnbWh1dEVTUnpvV1E2c0YrUkUxSEVaeVlrK08vL3VWZ1VuSTBKRWNxREh2UXpKcjUyMmd6TmhNa0dvcHFqWDRMa0pnUTZLbHhiNnc2a1hRSEFqNkdPa254cVNTK3M2Qy9Ea0R6VVJ1UGRzUnV3VXFkdm41NURFK0RlTkVucWcwR2lOSEVxenNmNWVaMGUwejF2NCtjc2YxdEo5MmlpbkFoNnR5Y3Z2UVVaRlAzdmtSQSIsIm1hYyI6ImY1ZjVmNDgyYzcxMTE3ZjRhNzJmNzE3MWE4MTIxMTQ5NDVlNjBlOTg4MjE3MDA1NzIyNzU1YjQ3OTFmMmRmZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+