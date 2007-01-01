В Кирове началось строительство моста в районе «Сказочной деревни»

О старте работ в среду, 4 февраля, сообщил глава района Игорь Феденков.

- Этот мост играет важную роль для перемещения пешеходов с улицы Пролетарской на улицу Горького, - пояснил чиновник. - Весной, в период паводковых вод, его всегда подтапливало, что создавало большие неудобства для людей. Мы приняли решение о полной реконструкции моста, которая исключит его подтопление.

Сам мост сделают из металла. Он будет поднят на один метр, а ширина составит два метра.

- Почему реконструкция моста проводится именно зимой? Летом строить мост намного сложнее, - заявил Феденков. - Зимой есть доступ ко льду. Замёрзший водоём облегчает доступ тяжёлой техники к местам возведения опор. Также зимой есть альтернативный способ перейти с одной стороны улицы на другую по льду, на котором сейчас уложены деревянные настилы.