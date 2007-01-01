Обнинск
Уличное освещение установят в 19 населенных пунктах Калужской области
Благоустройство

Уличное освещение установят в 19 населенных пунктах Калужской области

Дмитрий Ивьев
02.02, 13:02
Работы запланировано провести в течение нынешнего года, сообщил в понедельник, 2 февраля, министр транспорта региона Александр Шпиренко.

Новое уличное освещение в 19 населенных пунктах появится в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

Работы будут проводиться на участках областных дорог. Общая протяженность составит более 23 километров.

Новости по тегу
калужская область
