Уличное освещение установят в 19 населенных пунктах Калужской области
Работы запланировано провести в течение нынешнего года, сообщил в понедельник, 2 февраля, министр транспорта региона Александр Шпиренко.
Новое уличное освещение в 19 населенных пунктах появится в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».
Работы будут проводиться на участках областных дорог. Общая протяженность составит более 23 километров.
