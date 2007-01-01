В Мещовске благоустроят мемориальный комплекс
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни», в Мещовске продолжается обновление общественных пространств.
Более 1 475 человек в голосовании поддержали проект благоустройства территории у мемориального комплекса на улице Советской.
- Весной, при благоприятных погодных условиях, подрядчик приступит к асфальтированию пешеходной дорожки и установке ограждения, - рассказал 2 февраля министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - Ежегодно в каждом районе области благоустраиваются территории, выбранные жителями. За последние три года в Мещовске реализованы проекты на улицах Петра Хлюстина и Володарского, а также благоустроено место для купания на реке Турее. В 2025 году в городе открылся «Гуляй-парк» — победитель Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды.
