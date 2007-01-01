В Калуге тротуар на Зерновой планируют сделать за счёт инвестора

В пятницу, 30 января, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о планах строительства тротуара на улице Зерновой.

— Несколько лет назад Горуправа города Калуги обещала сделать тротуар на улице Зерновой в 2026 году. Обещание выполнят? - написал горожанин.

— Проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги Грабцевское шоссе от улицы Зерновой до Прончищева находится в стадии проектирования и выполняется за счёт инвестора. Говорить о сроках реализации, к сожалению, мы сможем только после разработки проекта и выделения финансирования на строительство, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.