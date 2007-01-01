Обнинск
Благоустройство

Коммунальщики Калуги убрали тонны снега за сутки

Глава Калуги Дмитрий Денисов 1 февраля отчитался о работе служб ЖКХ.
Ольга Володина
01.02, 16:21
1 324
Фото: Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов.
Он привёл конкретные цифры, которых удалось достичь коммунальщикам за последние сутки.

По словам Дмитрия Денисова, работники вывезли с улиц города почти 9,5 тысяч кубометров снега. Для обеспечения безопасности дороги и тротуары обработали противогололёдными материалами.

Всего на улицы и пешеходные зоны было нанесено 215 тонн пескосоляной смеси и 16 тонн специального реагента. Также техника очистила проезжую часть и тротуары от оставшейся грязи и наледи.

Кроме дорог, усилия были направлены на благоустройство общественных пространств. Рабочие полностью расчистили остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и урны, обеспечивая чистоту и порядок в городе.

