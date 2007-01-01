Коммунальщики Калуги убрали тонны снега за сутки
Он привёл конкретные цифры, которых удалось достичь коммунальщикам за последние сутки.
По словам Дмитрия Денисова, работники вывезли с улиц города почти 9,5 тысяч кубометров снега. Для обеспечения безопасности дороги и тротуары обработали противогололёдными материалами.
Всего на улицы и пешеходные зоны было нанесено 215 тонн пескосоляной смеси и 16 тонн специального реагента. Также техника очистила проезжую часть и тротуары от оставшейся грязи и наледи.
Кроме дорог, усилия были направлены на благоустройство общественных пространств. Рабочие полностью расчистили остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и урны, обеспечивая чистоту и порядок в городе.
