В Калуге в центре города не работает фонарь
Об этом во вторник, 27 января, сообщила калужанка в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».
По её словам, не горит фонарь на улице Московской, 36.
— Света от вывесок явно не хватает. А это центр города, - написала женщина.
— По поводу фонаря заявку передали подрядной организации, постараемся восстановить его работу в течение двух недель, - ответили в Управлении городского хозяйства.
