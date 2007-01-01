Обнинск
-9...-8 °С
Благоустройство

В Калуге в центре города не работает фонарь

Евгения Родионова
27.01, 14:50
Об этом во вторник, 27 января, сообщила калужанка в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

По её словам, не горит фонарь на улице Московской, 36.

— Света от вывесок явно не хватает. А это центр города, - написала женщина.

— По поводу фонаря заявку передали подрядной организации, постараемся восстановить его работу в течение двух недель, - ответили в Управлении городского хозяйства.

