В Калуге оборудовали уличное освещение на улице Байконурской и бульваре Байконур
Во вторник, 27 января, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
По данным ведомства, ранее в Калуге на улице Байконурской и бульваре Байконур отсутствовало уличное освещение.
Прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации городского округа и потребовала обеспечить искусственное наружное освещение указанных улиц.
На данный момент на улицах оборудовали уличное освещение.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь