В Калуге оборудовали уличное освещение на улице Байконурской и бульваре Байконур
Благоустройство

В Калуге оборудовали уличное освещение на улице Байконурской и бульваре Байконур

Евгения Родионова
27.01, 14:13
0 346
Во вторник, 27 января, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, ранее в Калуге на улице Байконурской и бульваре Байконур отсутствовало уличное освещение.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации городского округа и потребовала обеспечить искусственное наружное освещение указанных улиц.

На данный момент на улицах оборудовали уличное освещение.

