В Калуге пока не планируют устанавливать новые мусорные урны

В субботу, 24 января, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом об увеличении количества мусорных урн в городе.

По её словам, сейчас их недостаточно.

— Мне кажется, в нашем городе не хватает мусорных урн на улицах, - написала горожанка.

— Урны в местах массового прохода людей и в местах отдыха стоят в достаточном количестве, более 2000 урн. Кроме того, владельцы магазинов также обязаны устанавливать урны у входов и проводить их очистку. Установка новых пока не планируется, будем менять старые и поврежденные, - ответили в администрации города Калуги.