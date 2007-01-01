В Калуге реконструировали гидротехническое сооружение на реке Вырка
В понедельник, 26 января, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой исполнения требований законодательства о гидротехнических сооружениях.
По данным ведомства, гидротехническое сооружение на реке Вырка около деревни Верхняя Вырка в Калуге находилось в ненадлежащем состоянии. Дефекты делали невозможным его эксплуатацию.
Прокуратура через суд обязала министерство природных ресурсов и экологии Калужской области организовать ремонтно-восстановительные работы гидротехническом сооружении.
Произведены работы по реконструкции объекта на сумму более восьми миллионов рублей.
