В Калуге реконструировали гидротехническое сооружение на реке Вырка
Благоустройство

В Калуге реконструировали гидротехническое сооружение на реке Вырка

Евгения Родионова
26.01, 13:30
0 125
В понедельник, 26 января, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой исполнения требований законодательства о гидротехнических сооружениях.

По данным ведомства, гидротехническое сооружение на реке Вырка около деревни Верхняя Вырка в Калуге находилось в ненадлежащем состоянии. Дефекты делали невозможным его эксплуатацию.

Прокуратура через суд обязала министерство природных ресурсов и экологии Калужской области организовать ремонтно-восстановительные работы гидротехническом сооружении.

Произведены работы по реконструкции объекта на сумму более восьми миллионов рублей.

