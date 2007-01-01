В Сухиничах благоустроят Корсаковскую рощу

Жители Сухиничского района определили территорию, которую хотят преобразить в рамках всероссийского конкурса «Комфортная городская среда». Большинством голосов — 562 из 1284 — была выбрана Корсаковская роща. На втором месте — ипподром (350 голосов), на третьем — улица Ленина (269 голосов). Ещё 103 человека предложили свои варианты.

Теперь стартует следующий этап: с 26 января по 18 февраля горожане могут оставить конкретные предложения, как именно благоустроить рощу. Идеи принимаются онлайн — через сайт администрации и её соцсети, а также очно — в шести точках города: в администрации, библиотеке, двух Дворцах культуры и в магазинах «Продукты» и «Фреш».

На основе собранных предложений будет разработана концепция благоустройства, которую отправят на федеральный конкурс. Итоги подведут в августе-сентябре 2026 года. Если Сухиничи выиграют, город получит грант на реализацию проекта - и Корсаковская роща станет новым комфортным общественным пространством.