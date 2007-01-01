Обнинск
-8...-7 °С
Новость дня Благоустройство

В Калуге уберут лишние вывески на улице Чичерина

Дмитрий Ивьев
20.01, 15:22
1 459
Глава города Дмитрий Денисов 20 января сообщил, как именно планируется преобразовать пространство в рамках масштабной реконструкции улицы.

Напомним, в этом году работы там начнутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- На сегодняшний день утверждена архитектурно-художественная концепция внешнего облика улицы, - отметил Денисов. - Мы наводим порядок и создаём единый, аккуратный и современный облик: один арендатор или собственник – одна табличка. Без визуального шума и хаоса. Козырьки входных групп должны соответствовать архитектуре здания, его стилю и цветовой гамме. Металлический профлист уходит в прошлое, он больше не используется при отделке. Вывески на козырьках – только из отдельных объёмных или псевдообъёмных букв на непрозрачной основе, со шрифтом, который «дружит» с архитектурой здания. Подложки на вывесках, размещённых прямо на фасадах, запрещены.

По его словам, цель – сделать улицу Чичерина гармоничной, стильной и по-настоящему городской.

18+