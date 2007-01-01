В Калужской области демонтировали ограждение
В понедельник, 19 января, прокуратура Калужской области сообщила о демонтаже ограждения, установленного охотничьим хозяйством.
По данным ведомства, оно препятствовало свободному доступу к пруду.
— Охотничье хозяйство установило ограждение в виде сетки-рабицы на территории деревни Азарьево Сухиничского округа в районе пруда, образованного на безымянном ручье - притоке реки Понея. Ограждение препятствовало свободному доступу граждан к территории общего пользования, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура вынесла представление председателю охотничьего хозяйства. Ограждение демонтировали.
