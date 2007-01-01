Обнинск
Калужские власти отчитываются о работе по ликвидации последствий аномального снегопада

В воскресенье, 18 января, по сообщению областного министерства строительства и ЖКХ, работы продолжаются
Михаил Тырин
18.01, 10:45
Производится очистка дорог и тротуаров, обработка реагентами и вывоз снега.

Ведомство принимает заявки калужан по наиболее проблемным участкам и планирует поэтапные работы по важным направлениям.

Указывается, что освободить город от снежных заносов в один момент имеющимися силами невозможно.   

