Калужские власти отчитываются о работе по ликвидации последствий аномального снегопада
В воскресенье, 18 января, по сообщению областного министерства строительства и ЖКХ, работы продолжаются
Производится очистка дорог и тротуаров, обработка реагентами и вывоз снега.
Ведомство принимает заявки калужан по наиболее проблемным участкам и планирует поэтапные работы по важным направлениям.
Указывается, что освободить город от снежных заносов в один момент имеющимися силами невозможно.
