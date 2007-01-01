Обнинск
-22...-21 °С
Благоустройство

Калугу освобождают от новогоднего мусора

Как сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ, работа кипит и по выходным - 17 и 18 января
Михаил Тырин
18.01, 09:12
0 393
Внеплановые работы по вывозу мусора проведены на улицах Пухова, Огарёва, Белинского и Шахтёров.

От снежных заносов освобождены контейнерные площадки, к ним организован доступ спецтехники. Нормативное расписание вывоза бытовых отходов восстановлено.

Приоритетными остаются участки, где погодные условия особенно затруднили работу по вывозу ТКО.  

 

