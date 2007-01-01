Обнинск
В Калуге ищут собственников нескольких построек

Дмитрий Ивьев
16.01, 15:44
0 572
Список объектов в пятницу, 16 января, опубликовала городская администрация.

Владельцев просят предоставить документы о собственности в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, чтобы всё это не снесли принудительно:

  • ул. Баррикад, 149 – два металлических гаража,
  • ул. Братьев Луканиных, 9 – деревянное сооружение,
  • ул. Дзержинского, 15а – шлагбаум,
  • д. Нижняя Вырка, ул. Тенистая, 45 – металлическое ограждение с воротами,
  • ул. Октябрьская, 50 – металлический гараж,
  • пл. Мира, 2 – столбики с цепочками,
  • ул. Степана Разина, 43 – парковочные барьеры,
  • ул. Тульская, 56 – киоск.

