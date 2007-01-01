В Калуге ищут собственников нескольких построек
Список объектов в пятницу, 16 января, опубликовала городская администрация.
Владельцев просят предоставить документы о собственности в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, чтобы всё это не снесли принудительно:
- ул. Баррикад, 149 – два металлических гаража,
- ул. Братьев Луканиных, 9 – деревянное сооружение,
- ул. Дзержинского, 15а – шлагбаум,
- д. Нижняя Вырка, ул. Тенистая, 45 – металлическое ограждение с воротами,
- ул. Октябрьская, 50 – металлический гараж,
- пл. Мира, 2 – столбики с цепочками,
- ул. Степана Разина, 43 – парковочные барьеры,
- ул. Тульская, 56 – киоск.
