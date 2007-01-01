Обнинск
Благоустройство В Калужской области еще на одну управляющую компанию завели административное дело
Благоустройство

В Калужской области еще на одну управляющую компанию завели административное дело

Дмитрий Ивьев
16.01, 12:07
В пятницу, 16 января, инспекцией возбуждено дело об административном правонарушении в отношении управляющей компании ООО «Свой дом» (г. Малоярославец), сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Основанием послужило нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, - заявил он. - В соответствии с ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ управляющей организации грозит административный штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей.

Ранее чиновники сообщали, что за заваленные снегом дворы наказания ждут УК из Калуги и Обнинска.

