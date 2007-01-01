В Калуге владельцев магазинов призвали очистить крыши

В пятницу, 16 января, министр конкурентной политики области Николай Владимиров рассказал о проверках входных групп на предприятиях торговли, общепита и бытовых услуг.

- По итогам проверки в 95 % случаев всё в порядке — территории у входов расчищены, но есть те, чьё внимание хочу обратить на недопустимость содержания входных групп в таком состоянии, - отметил министр.

Также он напомнил о том, что не менее важно следить за состоянием крыш: своевременно удалять снег и сосульки. Их скопление создаёт угрозу обрушения и падения льда, что может привести к травмам посетителей.