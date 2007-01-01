Калужанка предложила делать из убранного снега горки для детей

В среду, 14 января, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с предложением делать из вывозимого в городе снега горки для детей.

— Сделайте, пожалуйста, на территории города для детей снежные горки из вывозимого снега (конечно, чистого) для катания в безопасных местах. Дешево и сердито, - написала женщина.

— Таких планов нет, к тому же, улицы обрабатываются противогололедными материалами и реагентами. Оборудованное место для катания в городе есть, - ответили в Администрации города Калуги.