Благоустройство

Калужанка предложила делать из убранного снега горки для детей

Евгения Родионова
14.01, 17:19
В среду, 14 января, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с предложением делать из вывозимого в городе снега горки для детей.

— Сделайте, пожалуйста, на территории города для детей снежные горки из вывозимого снега (конечно, чистого) для катания в безопасных местах. Дешево и сердито, - написала женщина.

— Таких планов нет, к тому же, улицы обрабатываются противогололедными материалами и реагентами. Оборудованное место для катания в городе есть, - ответили в Администрации города Калуги.

