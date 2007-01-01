В Кирове обустроят новую детскую площадку
Она появится в нынешнем году в микрорайоне Фаянсовая.
- Установим «Сказочную деревню», примерно такую же, как в прошлом году установили на улице Пролетарской, - рассказал 14 января глава района Игорь Феденков. - Такой детский городок в Кирове маленьким жителям пришёлся по нраву. Сам неоднократно видел большое количество детей в этом месте, слышал положительные отзывы.
Площадка появится напротив ЦД «Гармония».
