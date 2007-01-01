Афиша Обнинск
Новость дня Благоустройство

Власти Калуги рассказали про уборку снега

Дмитрий Ивьев
12.01, 09:39
Глава города Дмитрий Денисов прокомментировал ситуацию утром в понедельник, 12 января.

- Уборка и вывоз снега ведутся практически без остановок, - заявил он. -Сегодня ночью снег вывозили с улиц: Моторная, Баррикад, Степана Разина, Дзержинского, Луначарского, Маршала Жукова, Никитина, Малоярославецкая, Дружбы и других участков города.

По его словам, ключевой задачей к сегодняшнему утру было обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта по центральным дорогам, включая общественный транспорт, расчистить подъезды к социально значимым объектам, а также тротуары с наибольшим пешеходным трафиком.

- Работы по уборке снега будут продолжаться без перерывов, - рассказал чиновник. - Понимаем неудобства, но погодные условия остаются сложными – синоптики предупреждают о новых вызовах погоды. Все городские службы готовы реагировать.

