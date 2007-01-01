Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В Калуге назвали управляющие компании, которые получили предостережения от ГЖИ
Новость дня Благоустройство

В Калуге назвали управляющие компании, которые получили предостережения от ГЖИ

Дмитрий Ивьев
10.01, 12:22
1 1924
Госжилинспекция сообщила, что направила их 9 января тем коммунальщикам, которые не смогли убрать дворы от снега и крыши от сосулек.

Предостережения получили:

  • ООО УК  ГУП Калуги
  • МБУ СЖО
  • ООО УК МЖД Московского округа
  • ООО УК «Губерния»
  • ООО «Калужский край»
  • ООО «Новые Черёмушки»
  • ООО «Наш Тайфун»
  • ООО «Мир»
  • ООО  «ЖРЭУ»

- Основания: несоблюдение сроков уборки снега на придомовых территориях, недостаточный контроль за состоянием кровель (наличие наледи, сосулек), - прокомментировали в ГЖИ. - УК предстоит устранить недочёты в кратчайшие сроки.

