В Калуге назвали управляющие компании, которые получили предостережения от ГЖИ

Госжилинспекция сообщила, что направила их 9 января тем коммунальщикам, которые не смогли убрать дворы от снега и крыши от сосулек.

Предостережения получили:

ООО УК ГУП Калуги

МБУ СЖО

ООО УК МЖД Московского округа

ООО УК «Губерния»

ООО «Калужский край»

ООО «Новые Черёмушки»

ООО «Наш Тайфун»

ООО «Мир»

ООО «ЖРЭУ»

- Основания: несоблюдение сроков уборки снега на придомовых территориях, недостаточный контроль за состоянием кровель (наличие наледи, сосулек), - прокомментировали в ГЖИ. - УК предстоит устранить недочёты в кратчайшие сроки.