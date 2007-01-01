В Калуге назвали управляющие компании, которые получили предостережения от ГЖИ
Госжилинспекция сообщила, что направила их 9 января тем коммунальщикам, которые не смогли убрать дворы от снега и крыши от сосулек.
Предостережения получили:
- ООО УК ГУП Калуги
- МБУ СЖО
- ООО УК МЖД Московского округа
- ООО УК «Губерния»
- ООО «Калужский край»
- ООО «Новые Черёмушки»
- ООО «Наш Тайфун»
- ООО «Мир»
- ООО «ЖРЭУ»
- Основания: несоблюдение сроков уборки снега на придомовых территориях, недостаточный контроль за состоянием кровель (наличие наледи, сосулек), - прокомментировали в ГЖИ. - УК предстоит устранить недочёты в кратчайшие сроки.
