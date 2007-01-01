Афиша Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Власти Калуги отчитались о мерах по борьбе со снежным апокалипсисом
Благоустройство

Власти Калуги отчитались о мерах по борьбе со снежным апокалипсисом

В пятницу, 9 января глава городского округа Калуга Дмитрий Денисов рассказал, какие ресурсы брошены на борьбу с аномальными снегопадами
Михаил Тырин
09.01, 13:13
0 153
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По словам руководителя города, за 8 января коммунальные службы израсходовали 470 тонн песко-соляной смеси, 24 тонны реагента, а также вывезли с городских улиц около 5000 кубометров снега.  

На борьбу со снегом направлено 120 единиц спецтехники, к работе привлечены подрядные организации.

В ближайших планах расчистка тротуаров.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJzSkdtWjFINGU2MFFON2ozK1ZEMkE9PSIsInZhbHVlIjoiV2p3WFpzblBXSXJMMGRhTW9ET2pLdnlnL25WM2svOUtPNFpVRzVQRnZKQ043dEhQMFlJMlZ0UDZKMlQ5bjljaS9LMDRGVVFrZzdseGZSeUNsbXd1djBtcEVta0dTUjduOWIyS0F3dGpjL3hJeCtjNVhCMUYwSkg3ck5tV0szM01YdUZpMkEyL2ZTQkNiVjFjU3kxL2U0T01YTVN4WDJWVFJTS05IbVg3NWZDNzJlQXp2QjBlRm85MXhSK2RMRCtGcUYreVVMZGQrUHppcGNEdDJSY2RkaGdLN3RjRUpvVUdSQlVyUHZPWkpJMW51bnNMSndzN0F2MFQ2VUtDanp0Z3dwWUUwRUNpUVA0Sll2aWxWZW8rRWQ5bGxVTFRrK1RaWmRUejcrWGp2dVp5YUNFajdsSDNPZkpSL0l6ZllYOFJJSlB4Uis5V0tzZWJSdjE2QWZVbXZQNTlSdG9JYjNXZERuWkVuZm5ld2paYjBzYkFJL0JCVm5Xd0F4VE9STnlJQzVoNDVLZDRTS21xejlwR2dzby9zSHBMUmd0S1htU1FqS0RWKyt6MlBWTFJ1aC9WNk1ab3F4MmlPMmZrY21jTSIsIm1hYyI6ImY2NTcyZjNlNTA1NWE5NWI2OTc1NmVhMDhhMzFjZmIwYWU3ZjRiZWNkYjNkZWMzNThiMTdjMDY3YjkzNTRlYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkIzeUpyN3Q2WmZXVlFWN1FsdVo0Z1E9PSIsInZhbHVlIjoiVnVkNzFJSmhLVjgyQ1NyR3ZZUlZFdDdhdU0zNXpLU2FwY2F5d1FsTWhYQUtOWkdBOCtqRzRod1VoajhGSVpILzRuUzhtSE5QNHJqcGhiVUQvYUNQZlF0a3VIa3BLYkNQZEZQaXh6OWxIV1NqU1FjK3pUMlN5V0hYK2ZkL2REa0M5TTZQVTBLWTJDaGxxRG9zTk10Wm82OGJsVmo5bkRaY1FFZFI1QVF6Yml4OHQrSFhVS1d0ZCtuanZaZk5NUzM2SFVXd2x2QUFvbHR3aFhIdTVxNDBraXNXcitlMk0xbFBQWnhPTm1wWUVUMnlFcE1BcERCNzBLK1lNbnE2MTV4NFlHV3FaZGpWZFRTRDRCcjVsWjd0SHBFMm9CYS9aR0JwOWFFNDcxMmt5S2I4SmlwQXkza0ZJdkdFdnhISUExZm84VlhzVEQ5Q214SVVDMHhVc1k2czlMZ214YjZkckZ3Qm5zVnhrdVZ1T2FJRFF3bElRVEJ6NHgvYUMveDBqODJKdTE4dWxDd1lVOWNPa2VZZlQrWlZ4MFBuSm5tSWZuNk14VStJNnBLOURCWkdvQkpYRzJNYkcrWFhIbVRwZFRHU3lkb0FJT2h4TEszWWJ2MXlScGh2OWh1eFBzRHFZTm1YcnRNM3l5enMzU1B3OTRsaEY1eElDZ21sTjNRYStrOTR3Y2JERzI1cDB0VDVYU21sRVhuTlRyZ3ZOaExOQWdWT3IvUjYxQ2J6ZUpYQ3JyQ0tRNzh1akNXUWU1SE45TEdBdEFhWmttY0ZPdUsvQ3NxSVF3RFZYVVRkYlZ6Vm1OZ1hTSHJSWmFiVEhpVERvNEFjOUpMbzFEY1ZnNW9kZi9kMyIsIm1hYyI6ImI2ZDg2NWJlYjE4OTFiMDljZTFiMjk4ZGMxMTcwZWRiMGI5YjNiMWI1NjU1MWRmMWMxNmY3ZDMyM2VlYWMwMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+