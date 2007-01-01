Власти Калуги отчитались о мерах по борьбе со снежным апокалипсисом

В пятницу, 9 января глава городского округа Калуга Дмитрий Денисов рассказал, какие ресурсы брошены на борьбу с аномальными снегопадами

По словам руководителя города, за 8 января коммунальные службы израсходовали 470 тонн песко-соляной смеси, 24 тонны реагента, а также вывезли с городских улиц около 5000 кубометров снега.

На борьбу со снегом направлено 120 единиц спецтехники, к работе привлечены подрядные организации.

В ближайших планах расчистка тротуаров.