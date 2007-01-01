В Калуге огласили планы газификации на 2026 год

В четверг, 8 января региональный министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин сообщил, что количество новых газифицированных населенных пунктов в текущем году будет не меньше, чем в прошлом

Строительство 107 км межпоселковых и 150 км уличных газопроводов планируется реализовать за счет средств группы компаний Газпром.

Кроме того, намечено строительство двух новых котельных - в Дзержинском и Сухиничском округах. Подрядчик уже определен.

Всего же намеченный уровень газификации в регионе составляет около 82%.