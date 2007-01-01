В Тарусе установили уличное освещение
В пятницу, 2 января, прокуратура Тарусского района сообщила об организации уличного освещения.
По данным ведомства, на автодороге на улице Академика Королёва в городе Тарусе отсутствовало освещение проезжей части.
— Администрация городского поселения не принимала мер по устранению нарушений, - добавили в прокуратуре.
Прокуратура района обязала городскую администрацию организовать уличное освещение.
На данный момент уличное освещение установлено.
