Благоустройство

В Тарусе установили уличное освещение

Евгения Родионова
02.01, 10:40
0 318
В пятницу, 2 января, прокуратура Тарусского района сообщила об организации уличного освещения.

По данным ведомства, на автодороге на улице Академика Королёва в городе Тарусе отсутствовало освещение проезжей части.

— Администрация городского поселения не принимала мер по устранению нарушений, - добавили в прокуратуре.

Прокуратура района обязала городскую администрацию организовать уличное освещение.

На данный момент уличное освещение установлено.

