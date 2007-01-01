Афиша Обнинск
Благоустройство

В посёлке Калужской области восстановили уличное освещение

Евгения Родионова
30.12, 10:40
Во вторник, 30 декабря, прокуратура Думиничского района сообщила о восстановлении уличного освещения на территории населённого пункта.

По данным ведомства, была проведена проверка исполнения законодательства в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения.

— На одном из участков дороги по улице Горького железнодорожной станции Думиничи отсутствовало уличное освещение. Это создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура района вынесла главе администрации городского поселения «Посёлок Думиничи» представление. Вдоль улицы были установлены дополнительные фонари уличного освещения.

