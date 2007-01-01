Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В Калуге рассказали, каким будет благоустройство улицы Вишневского
Благоустройство

В Калуге рассказали каким будет благоустройство улицы Вишневского

Евгения Родионова
26.12, 17:10
В четверг, 25 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа мессенджере «Телеграм» с вопросом по благоустройству улицы Вишневского.

По его словам, предложенные меры в виде строительства парковки не решат проблему.

— В больницу приезжают не только в онкодиспансер. И парковка на 100 машин никак не разгрузит ситуацию, приезжает намного больше машин. Паркуются везде: вдоль дороги до онкодиспансера, рядом с магазинами, вдоль домов, с обеих сторон дороги, вся парковка на остановке, дворы полностью забиты машинами. Жители приезжают домой и просто встать даже негде. Изначально говорилось о дороге вокруг больницы и вдоль этой дороги несколько парковок, - написал мужчина.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Это будет парковка в рамках реконструкции дороги по Вишневского. Ещё дополнительно будут выделены участки под благоустройство территории, на которых будут размещены дополнительные парковочные места, что увеличит их количество более, чем на 100 мест.

