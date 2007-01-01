В Калуге чиновники объяснили правила планировки дворов

В четверг, 25 декабря, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом какая площадь придомовой территории должна быть при проектировании высотных многоквартирных домов?

По её словам, слишком уплотнённая застройка в городе лишает жителей комфортной среды.

— Нет парковок для автомобилей, нет детских и спортивных площадок, нет достаточных участков для озеленения и выгула собак, увеличивается нагрузка на инженерные сети, что приводит к аварийным ситуациям. Почему городские власти поощряют строительство высотных зданий в районах сложившейся застройки до девяти этажей, создавая неудобства жителям? Почему не развивают окраины города? - написала женщина.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Площадь территории многоквартирного дома рассчитывается исходя из площади, занятой зданием, а также площади, необходимой для размещения нормативного количества парковок, площадок и озеленения. Ведется застройка окраин города - Правобережья, Турынино, Северного, Силикатного.